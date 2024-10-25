Kapıkule'de bir tırda 12 kilo 218 gram kokain ele geçirildi

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesinin yaptığı çalışma kapsamında Bulgaristan'dan gelen tırda uyuşturucu olduğu bilgisi elde edildi.

EDİRNE (AA) - Edirne'de emniyet ve gümrük ekiplerinin ortak operasyonunda bir tırda 12 kilo 218 gram kokain ele geçirildi.

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