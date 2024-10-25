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Uyuşturucuyla yakalanan polis memuru tutuklandı

Çankırı'da otomobilinde 1940 uyuşturucu hap ele geçirilen polis memuru tutuklandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Ekim 2024 09:37, Son Güncelleme : 25 Ekim 2024 09:41
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Uyuşturucuyla yakalanan polis memuru tutuklandı

Çankırı'da otomobilinde 1940 uyuşturucu hap ele geçirilen polis memuru tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bir süredir takip edilen Çankırı Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Ö.E'ye yönelik operasyon düzenlendi.

Çankırı-Kastamonu kara yolu üzerinde yakalanan polis memurunun aracında yapılan aramada 1940 uyuşturucu hap ile 10 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan polis memuru emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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