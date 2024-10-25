20 Bin Öğretmen Ataması İçin Mülakat Sonuçları Bekleniyor
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen 20 bin öğretmen atamasına ilişkin mülakat sonuçlarının açıklanması heyecanla bekleniyor.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 25 Ekim 2024 10:07, Son Güncelleme : 25 Ekim 2024 10:13
MEB'in 20 bin öğretmen atama mülakat sonuçlarını açıklaması bekleniyor
Milli Eğitim Bakanlığı 20 bin öğretmen atama mülakat sonuçlarının açıklanması bekleniyor.
Memurlar.net Genel Yayın Yönetmeni Edip Üzen'in adlığı bilgilere göre, 20 bin öğretmen atama mülakat sonuçları aksi bir durum gelişmezse bugün açıklanacak.
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