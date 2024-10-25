20 Bin Öğretmen Ataması İçin Mülakat Sonuçları Bekleniyor

Memurlar.net Genel Yayın Yönetmeni Edip Üzen'in adlığı bilgilere göre, 20 bin öğretmen atama mülakat sonuçları aksi bir durum gelişmezse bugün açıklanacak.

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