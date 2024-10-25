İyot eksikliği, zeka potansiyelini tehdit ediyor

İSTANBUL (AA) - Medicana Kadıköy Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Belgin Özbek, iyotun çocukların beyin gelişimi ve hamile kadınların sağlığı üzerinde kritik öneme sahip olduğuna işaret ederek, yetersiz iyot alımının çocuklarda zeka geriliği gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirtti.

Hastaneden yapılan açıklamada yer verilen Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, bebekler ve 5 yaş altındaki çocuklar için günlük 90 mikrogram, 6-12 yaş arası çocuklar için 120 mikrogram, ergenler ve yetişkinler için 150 mikrogram, hamile ve emziren kadınlar için ise 250 mikrogram iyot alımı öneriliyor.

Hastaneden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Dr. Belgin Özbek, iyot eksikliğinin beyin gelişimini olumsuz etkileyerek çocukların sağlıklı büyüme ve gelişimini tehdit ettiğini kaydetti.

Özbek, "İyot, vücutta tiroid hormonlarının sentezi için kritik bir elementtir. Yetersiz iyot alımı, beyin gelişimi üzerinde olumsuz etkiler yaratarak zeka geriliğine yol açabilir." ifadelerini kullandı.

Hamile kadınların iyot eksikliği konusunda daha hassas olması gerektiğini ifade eden Özbek, "Gebelik ve emzirme döneminde günlük olarak 100-150 mikrogram ek iyot alımı önerilmektedir. Bu dönemlerde iyot eksikliği riski artabilir, bu nedenle gerekli önlemler alınmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.



İyot alımında dengenin korunmasının önemine değinen Özbek, fazla iyot alımının da tiroid bezinin aşırı çalışmasına yol açabileceği uyarısında bulundu.

Özbek, Türkiye'de iyot eksikliğinin önlenmesi amacıyla 1994'ten bu yana sofralık tuzların iyotla zenginleştirildiğini ve iyotlu tuz kullanımının halk sağlığı açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

İyot eksikliğinin dünya genelinde önlenebilir zeka geriliği nedenleri arasında ilk sıralarda yer aldığını belirten Özbek, şu açıklamalarda bulundu:



"Yetersiz iyot alımı, çocuklarda IQ düzeyini 13 puan düşürebilmektedir. Bu durum, öğrenme güçlüklerine ve okul başarısızlığına yol açabilir. Sağlıklı bir büyüme ve gelişim için yeterli iyot alımının sağlanması gerekmektedir. Özellikle hamileler ve çocuklar, bu konuda dikkatli olmalı ve gerekli önlemleri almalıdır. İyot alımının düzenlenmesi ve eksikliklerin önlenmesi adına sağlıklı beslenme alışkanlıkları geliştirmek ve düzenli sağlık kontrolleri yaptırmak önemlidir."