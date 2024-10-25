31 ilde terör örgütü PKK operasyonu: 176 terörist yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyadan GÜRZ-20 operasyo9nlarına ilişkin bilgi verdi.

3️1️ ilde PKK/KCK-PYD/YPG yönelik düzenlenen "GÜRZ-20" operasyonlarında 1️7️6️ şüpheli terör örgütü mensubu yakalandı❗️



Milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz❗️



️Cumhuriyet. pic.twitter.com/X9YhAqN6KJ Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 25, 2024

Yerlikaya, 31 ilde düzenlenen operasyonlarda terör örgütü üyesi olduğu tespit edilen 176 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

176 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Operasyonun detaylarını aktaran Yerlikaya'nın açıklamasında öne çıkanlar şöyle oldu:

- 31 ilde PKK/KCK-PYD/YPG yönelik düzenlenen "GÜRZ-20" operasyonlarında 176 şüpheli terör örgütü mensubu yakalandı. Milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz.

- Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bitlis, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzincan, Erzurum, Elazığ, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Iğdır, İstanbul, İzmir, Kars, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mersin, Nevşehir, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Tunceli ve Van'da düzenlenen operasyonlarda şüphelilerin;

- Terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri, terör örgütünün gençlik yapılanması içerisinde bulundukları, terör örgütüne finans sağladıkları, sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları, yol kapama, lastik yakma, taş/havai fişek/molotofkokteyli atma şeklinde kanunsuz gösterilere katıldıkları tespit edildi.

- Operasyonlar sonucu çok sayıda ruhsatsız tabanca, ruhsatsız av tüfeği, çok miktarda uyuşturucu madde ile örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.