Dolar kuru bugün ne kadar? 25 Ekim 2024 dolar fiyatları

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından 34,2970 seviyesinden işlem görüyor.

Dün düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yüzde 0,1 azalışla 34,2470'ten tamamladı.

Dolar/TL, saat 10.15 itibarıyla yüzde 0,2 artışla 34,2970'ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yatay seyirle 37,1810'dan, sterlin/TL yüzde 0,3 gerilemeyle 44,4630'dan satılıyor.

Dolar endeksi ise şu sıralarda önceki kapanışa paralel 104,1 seviyesinde bulunuyor.

Küresel piyasalarda, ABD'de açıklanan makroekonomik verilerden alınan sinyaller, yoğunlaşan bilanço döneminde yatırımcıların temkinli tavrı ve Japonya'da bu pazar yapılacak genel seçimler öncesinde karışık bir seyir öne çıkıyor.

ABD'de ağırlıklı olarak beklentilerin üzerinde gelen şirket karlılıkları ekonomik aktivitenin canlı kalmaya devam ettiğini gösterirken, bu durum enflasyonun ABD Merkez Bankasının (Fed) hedeflediği seviyeye gelmesinin zaman alabileceği ihtimalini de öne çıkarıyor.

Analistler, ülkede açıklanacak makroekonomik verilerin yakından takip edileceğini kaydederek, Fed'in gevşeme hızının gelecek dönemde güçlü ekonomik aktivite sebebiyle etkilenebileceğini söyledi.

Ülkede açıklanan makroekonomik verilere göre ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 19 Ekim ile biten haftada 227 bine düşerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

Analistler, iş gücü piyasasının nispeten dayanıklı kalmaya devam ettiğini belirterek, işsizlik maaşı başvurularındaki azalışın ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek toplantılarında agresif faiz indirimi yapmaktan kaçınacağı beklentilerini güçlendirdiğini kaydetti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek ay politika faizini 25 baz puan düşürmesine kesin gözüyle bakılmaya devam ederken, aralık ayında da faiz indirimi yapılacağına yönelik fiyatlamalar gerilemesine karşın güçlü kalmaya devam ediyor. Bankanın aralıkta faiz indirimi yapacağına ilişkin tahminler yüzde 72 olarak fiyatlanıyor.

Söz konusu gelişmelerin ardından ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi dün 3 baz puan azalışla 4,21 seviyesinden günü tamamlarken, şu sıralarda yüzde 4,20 seviyesinde bulunuyor. Dolar endeksi de dün yüzde 0,4 düşüş kaydetmesinin ardından, yeni güne 104,1 seviyesinden başladı.

Analistler, Almanya'da Ifo iş dünyası güven endeksi, ABD'de dayanıklı mal siparişleri ve Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan dolar endeksinde 103,5 seviyesinin destek, 104,5 seviyesinin direnç olarak öne çıktığını aktardı.



