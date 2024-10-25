61 ilaç daha geri ödeme listesine alındı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumunca (SGK) 58'i yerli üretim olmak üzere 61 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını duyurdu.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 25 Ekim 2024 11:19, Son Güncelleme : 25 Ekim 2024 11:29
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, SGK'nın geri ödeme listesindeki ilaç sayısını artırmaya devam ettiklerini belirtti.
Buna göre 58'i yerli üretim olmak üzere 9 diyabet, 5 antitrombotik, 2 Alzheimer ve 1 ITP toplam 61 ilaç daha geri ödeme listesine alındı.