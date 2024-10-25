Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, SGK'nın geri ödeme listesindeki ilaç sayısını artırmaya devam ettiklerini belirtti.

Buna göre 58'i yerli üretim olmak üzere 9 diyabet, 5 antitrombotik, 2 Alzheimer ve 1 ITP toplam 61 ilaç daha geri ödeme listesine alındı.