Altın fiyatları ne kadar? Gram altın kaç lira?

İSTANBUL (AA) - Altının gramı, güne yatay seyirle başlamasının ardından 3 bin 12 liradan işlem görüyor.



Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,6 artışla 3 bin 11 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne yatay seyirle başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla önceki kapanışının hemen üstünde 3 bin 12 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 5 bin 130 liradan, cumhuriyet altını 20 bin 470 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,2 değer kaybederek 2 bin 732 dolardan işlem görüyor.

Küresel piyasalarda, ABD'de açıklanan makroekonomik verilerden alınan sinyaller, ABD Merkez Bankasının (Fed) gevşeme hızının gelecek dönemde güçlü ekonomik aktivite sebebiyle etkilenebileceği beklentileri ve Japonya'da bu pazar yapılacak genel seçimler öncesinde karışık bir seyir öne çıkıyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek ay politika faizini 25 baz puan düşürmesine kesin gözüyle bakılmaya devam ederken, aralık ayında da faiz indirimi yapılacağına yönelik fiyatlamalar gerilemesine karşın güçlü kalmaya devam ediyor. Bankanın aralıkta faiz indirimi yapacağına ilişkin tahminler yüzde 72 olarak fiyatlanıyor.

Analistler, bugün yurt dışında Almanya'da Ifo iş dünyası güven endeksi, ABD'de dayanıklı mal siparişleri ve Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 700 dolar seviyesinin destek, 2 bin 750 dolar seviyesinin direnç konumunda olduğunu bildirdi.