TUSAŞ saldırısında yaralanan 14 kişi taburcu edildi
TUSAŞ'ın Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısında yaralanan 22 vatandaştan 14'ü taburcu edildi, 8 yaralının ise tedavileri devam ediyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Ekim 2024 11:39, Son Güncelleme : 25 Ekim 2024 11:46
Sağlık Bakanlığı, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik gerçekleştirilen terör saldırısı sonrası hastaneye kaldırılan yaralıların durumuna ilişkin açıklama yaptı.
Yaralanan 22 vatandaştan 14'ünün taburcu edildiği bilgisini paylaşan Bakanlık, 8 yaralılının tedavilerinin hastanelerde devam ettiğini belirtti.
Açıklamada, hain terör saldırısında yaralanan vatandaşlara acil şifalar dilendi.