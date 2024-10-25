Çanakkale'de FETÖ propagandası yapan zanlı tutuklandı
Çanakkale'de, sosyal medya üzerinden FETÖ propagandası yapan şüpheli tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Ekim 2024 11:41, Son Güncelleme : 25 Ekim 2024 11:54
ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de, sosyal medya üzerinden FETÖ propagandası yapan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında Çan ilçesindeki bir eve operasyon düzenlendi.
Operasyonda, sosyal medya üzerinden terör örgütünün propagandasını yaptığı belirlenen N.N.U. yakalandı.
Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.