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TürkTraktör'den yılın üçüncü çeyreğinde 5,1 milyar net kar

TürkTraktör'ün 2024 üçüncü çeyrek finansal verileri doğrultusunda net karı 5,1 milyar TL, toplam cirosu 49,6 milyar TL, şirketin faaliyet kar marjı ve FAVÖK marjı ise sırasıyla yüzde 15,2 ve yüzde 17,7 olarak gerçekleşti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Ekim 2024 12:00, Son Güncelleme : 25 Ekim 2024 11:59
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TürkTraktör'den yılın üçüncü çeyreğinde 5,1 milyar net kar

İSTANBUL (AA) - TürkTraktör, 2024'ün üçüncü çeyreğinde 5,1 milyar net kar elde etti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, TürkTraktör, 2024 yılı üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı.

TürkTraktör, yılın ilk dokuz ayında 34 bin 131 adet traktörü banttan indirirken Türkiye'deki traktör üretiminin yüzde 60'ını, ihracatının ise yüzde 79'unu karşıladı.

Şirketin 2024 üçüncü çeyrek finansal verileri doğrultusunda net karı 5,1 milyar lira, toplam cirosu 49,6 milyar lira, faaliyet kar marjı ile FAVÖK marjı ise sırasıyla yüzde 15,2 ve yüzde 17,7 olarak gerçekleşti.

TürkTraktör, 2024'ün 9 aylık bölümünde, yurt içi pazara 24 bin 310 adet traktör satışı yaparken ihracatta ise 10 bin 870 adede ulaştı. Türkiye traktör pazarı ise üçüncü çeyrek itibarıyla geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,3'lük daralmayla 46 bin 956 olarak gerçekleşti. Şirketin eylül sonu itibarıyla Türkiye traktör pazarındaki iki markasıyla toplam yüzde 47,1 payı bulunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TürkTraktör Şirket Lideri Matthieu Sejourne, tarımı ve şehirleri geleceğe hazırlama amaçları doğrultusunda çalışmalarını hız kesmeden sürdürdüklerini belirtti.

Sejourne, "Finansal sonuçlarımız da ortaya koyduğumuz emeği en güzel şekilde özetliyor. Pazarın geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 18'in üzerinde daraldığı böylesine zorlu bir ortamda bu sonuçları elde etmek çok daha kıymetli. Yıl sonuna doğru güçlü adımlarla ilerlerken, gururla kutladığımız 70. yılımızı da liderliğimizi koruyarak tamamlayacağımıza yürekten inanıyorum. Bu sonuçları elde etmemizi sağlayan TürkTraktör ailesine, ürünlerimizi tercih eden çiftçilerimize ve tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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