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Zihinsel engelli kıza cinsel istismardan yargılanan bekçi tutuklandı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde yüzde 25 zihinsel engelli C.İ.'ye (17) 2 yıl boyunca cinsel istismarda bulunup, başkalarıyla cinsel ilişkiye zorladığı iddia edilen mahalle bekçisi Mehmet Can D. (36), yargılandığı davada tutuklandı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 25 Ekim 2024 12:04, Son Güncelleme : 25 Ekim 2024 14:10
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İlçede yaşayan yüzde 25 zihinsel engelli C.İ., annesi H.İ.'ye 2022 yılında, 15 yaşındayken mahalle bekçisi Mehmet Can D. ile 2 bekçinin cinsel istismarına uğradığını söyledi. C.İ., daha sonra Mehmet Can D.'nin para karşılığı başkalarıyla da cinsel ilişkiye zorladığını iddia etti. Anne ve kız önce Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gidip şikayetçi oldu, ardından da savcılığa suç duyurusunda bulundu. C.İ. daha sonra koruma altına alınarak yurda yerleştirildi.

Suçlamaları kabul etmeyen evli ve 1 çocuk babası Mehmet Can D. ile diğer 2 bekçi hakkında temmuz ayında iddianame hazırlanıp Ceyhan 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Görülen davada tutuksuz sanıklar ilk kez hakim karşısına çıktı. Sanıklar ile taraf avukatlarının hazır bulunduğu duruşmada 7 bekçi tanık olarak dinlendi. Tanıklar, sanık bekçinin istismarına yönelik şikayetleri vatandaşlardan duyduklarını anlattı.

Mahkeme heyeti, sanık bekçi Mehmet Can D.'nin kaçma şüphesini göz önünde bulundurarak tutuklanmasına karar verdi. Karar duruşması, aralık ayında görülecek.

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