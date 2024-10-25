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'Öğretmenler Günü'nden önce atama sonuçları açıklanacak'

Memurlar.net Genel Yayın Yönetmeni Edip Üzen, Elips TV'de yaptığı açıklamada, 20 bin öğretmenin merakla beklediği mülakat sonuçlarının bu akşam açıklanacağını duyurdu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 25 Ekim 2024 13:09, Son Güncelleme : 25 Ekim 2024 13:11
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'Öğretmenler Günü'nden önce atama sonuçları açıklanacak'

Elips TV'de gazeteci Muhammed Vefa'nın sunduğu Arka Plan programına katılan Memurlar.net Genel Yayın Yönetmeni Edip Üzen, 20 bin öğretmenin gözlerinin çevrildiği mülakat sonuçları hakkında bilgiler paylaştı.

Üzen, mülakat sonuçlarının bugün açıklanacağını ve sonuçlarda sadece puanların yer alacağını, sıralamanın olmayacağını belirtti.

Atamalar 23 Kasım'da

Atama süreciyle ilgili olarak Üzen, mülakat sonuçlarının açıklanmasının ardından, Cumhurbaşkanlığı takviminde bir değişiklik olmaması durumunda 23 Kasım 2024 tarihinde atama sonuçlarının ilan edileceğini, bunun da 24 Kasım Öğretmenler Günü'nden bir gün önce gerçekleşeceğini ifade etti.

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