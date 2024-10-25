Eski bakanın kardeşine yeni görev

Cumhurbaşkanı kararı ile Büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Atamalar sonucunda Eski Bakan Fatma Betül Sayan Kaya'nın kız kardeşi Ayşe Halil Sayan Koytak, Bahreyn Krallığı Büyükelçiği'ne atandı. Vatandaşlar da Ayşe Halil Sayan Koytak kimdir sorusunu gündeme getirdi.

AYŞE HALİL SAYAN KOYTAK KİMDİR?

Ayşe Hilal Sayan Koytak, 1979 yılında İstanbul'da doğdu. Koytak, İstanbul Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünden mezun oldu.

Yüksek lisansını Duisburg-Essen Üniversitesi Bilgisayar ve İletişim Mühendisliği bölümünde tamamladı. Doktora eğitimini ise Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde bitirdi.

AYŞE HALİL SAYAN KOYTAK KARİYERİ

Ayşe Hilal Sayan Koytak, 2003-2005 yılları arasında Siegen Üniversitesinde araştırma görevlisi olarak çalıştı. 2005 yılında AK Parti Dış İlişkiler Başkanlığında danışmanlık görevine başladı ve görevini 2008 yılında kadar sürdürdü.

2008-2014 yılları arasında ise dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Dış Politika Danışmanı olarak görev aldı. 2014-2016 yılları arasında da Başbakanlık Müşaviri olarak çalıştı.

2017-2022 yılları arasında Kuveyt Büyükelçisi olarak görev yapan Koytak, şu an da Bahreyn Büyükelçisi olarak görev alıyor.