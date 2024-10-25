Eski bakanın kardeşine yeni görev

'Yenidoğan çetesi' iddianamesi mahkeme tarafından kabul edildi
'Yenidoğan çetesi' iddianamesi mahkeme tarafından kabul edildi
'Ölene kadar unutmayacağım bir sipariş'
'Ölene kadar unutmayacağım bir sipariş'
'Öğretmenler Günü'nden önce atama sonuçları açıklanacak'
'Öğretmenler Günü'nden önce atama sonuçları açıklanacak'
Motorine zam geldi
Motorine zam geldi
Erdoğan: Terörü kaynağında yok etme politikamız sürecek
Erdoğan: Terörü kaynağında yok etme politikamız sürecek
20 Bin Öğretmen Ataması İçin Mülakat Sonuçları Bekleniyor
20 Bin Öğretmen Ataması İçin Mülakat Sonuçları Bekleniyor
'16 milyon lira vergi ertelemesi gündemde'
'16 milyon lira vergi ertelemesi gündemde'
TUSAŞ'a terör saldırısında yeni detaylar! Kebapçıda geçen 2 saat
TUSAŞ'a terör saldırısında yeni detaylar! Kebapçıda geçen 2 saat
Uyuşturucuyla yakalanan polis memuru tutuklandı
Uyuşturucuyla yakalanan polis memuru tutuklandı
Yasa dışı bahiste bataklık derinleşiyor
Yasa dışı bahiste bataklık derinleşiyor
'TUSAŞ' saldırsı: 'Katırla geçer uçarak geçemez'
'TUSAŞ' saldırsı: 'Katırla geçer uçarak geçemez'
'Sağanak geliyor, sis ve pus bekleniyor'
'Sağanak geliyor, sis ve pus bekleniyor'
IMF'den Türkiye mesajı: Dikkati çeken asgari ücret tavsiyesi
IMF'den Türkiye mesajı: Dikkati çeken asgari ücret tavsiyesi
Vekillere casusluk brifingi!
Vekillere casusluk brifingi!
Stratejik kurumlara profesyonel koruma şart!
Stratejik kurumlara profesyonel koruma şart!
Vatandaşların iade talebi bile karşılanmıyor!
Vatandaşların iade talebi bile karşılanmıyor!
Bahçeli ikinci Sevr hayalini engelledi!
Bahçeli ikinci Sevr hayalini engelledi!
Bloomberg asgari ücrete zam oranını hesapladı
Bloomberg asgari ücrete zam oranını hesapladı
Kira enflasyonunda gerileme sinyali
Kira enflasyonunda gerileme sinyali
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan güvenlik zirvesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan güvenlik zirvesi
TUSAŞ'a terör saldırısıyla ilgili yanıltıcı paylaşım ve yayınlara soruşturma
TUSAŞ'a terör saldırısıyla ilgili yanıltıcı paylaşım ve yayınlara soruşturma
FETÖ elebaşına QR kodlu defin
FETÖ elebaşına QR kodlu defin
Samuray kılıçlı katilin cezası onandı
Samuray kılıçlı katilin cezası onandı
Bakan Şimşek'ten 'asgari ücret' değerlendirmesi
Bakan Şimşek'ten 'asgari ücret' değerlendirmesi
Narin davasında 22 kişi hakkında zorla getirme kararı
Narin davasında 22 kişi hakkında zorla getirme kararı
Meclis'te kamu başdenetçisi adayları belirlendi
Meclis'te kamu başdenetçisi adayları belirlendi
6 Şubat depremlerinde yıkılan Rönesans Rezidans davasında tahliye
6 Şubat depremlerinde yıkılan Rönesans Rezidans davasında tahliye
TUSAŞ şehitlerine veda
TUSAŞ şehitlerine veda
Rehabilitasyon merkezi skandalı: 9 yaşındaki döverek öldürdüler
Rehabilitasyon merkezi skandalı: 9 yaşındaki döverek öldürdüler
Merkez Bankası rezervleri tüm zamanların rekorunu kırdı
Merkez Bankası rezervleri tüm zamanların rekorunu kırdı
Ana sayfaHaberler

Eski bakanın kardeşine yeni görev

Eski Bakan Fatma Betül Sayan Kaya'nın kız kardeşi Ayşe Halil Sayan Koytak, Bahreyn Krallığı Büyükelçiği'ne atandı. Bununla birlikte Ayşe Halil Sayan Koytak kimdir sorusu gündeme geldi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 25 Ekim 2024 13:17, Son Güncelleme : 25 Ekim 2024 13:18
Yazdır
Eski bakanın kardeşine yeni görev

Cumhurbaşkanı kararı ile Büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Atamalar sonucunda Eski Bakan Fatma Betül Sayan Kaya'nın kız kardeşi Ayşe Halil Sayan Koytak, Bahreyn Krallığı Büyükelçiği'ne atandı. Vatandaşlar da Ayşe Halil Sayan Koytak kimdir sorusunu gündeme getirdi.

AYŞE HALİL SAYAN KOYTAK KİMDİR?
Ayşe Hilal Sayan Koytak, 1979 yılında İstanbul'da doğdu. Koytak, İstanbul Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünden mezun oldu.

Yüksek lisansını Duisburg-Essen Üniversitesi Bilgisayar ve İletişim Mühendisliği bölümünde tamamladı. Doktora eğitimini ise Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde bitirdi.

AYŞE HALİL SAYAN KOYTAK KARİYERİ

Ayşe Hilal Sayan Koytak, 2003-2005 yılları arasında Siegen Üniversitesinde araştırma görevlisi olarak çalıştı. 2005 yılında AK Parti Dış İlişkiler Başkanlığında danışmanlık görevine başladı ve görevini 2008 yılında kadar sürdürdü.

2008-2014 yılları arasında ise dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Dış Politika Danışmanı olarak görev aldı. 2014-2016 yılları arasında da Başbakanlık Müşaviri olarak çalıştı.

2017-2022 yılları arasında Kuveyt Büyükelçisi olarak görev yapan Koytak, şu an da Bahreyn Büyükelçisi olarak görev alıyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber