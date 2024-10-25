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TÜİK açıkladı: Çocukların yüzde 96.3'ü bu uygulamayı kullanıyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Çocuklarda Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması'nı yayınladı. Kurum, küçük yaşlardakilerin sosyal medya ve telefon alışkanlıklarıyla ilgili istatistikleri paylaştı, YouTube'un yüzde 96.3'lük kullanım oranı dikkat çekti.

Kaynak : Sözcü
Haber Giriş : 25 Ekim 2024 13:29, Son Güncelleme : 25 Ekim 2024 14:07
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TÜİK'in verilerine göre düzenli cep telefonu kullanan çocukların yüzde 32.6'sı telefonlarını saatte ortalama en az iki kez kontrol ediyor. Bu oran 11-15 yaş grubunda yüzde 42.8'e kadar yükseliyor. Kurum tarafından yayınlanan "Çocuklarda Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması" araştırması sonuçlarına göre, YouTube'un yüzde 96.3'lük kullanım oranıyla açık ara birinci sırada olduğu görülüyor, ikinci sırada Instagram yüzde 41.5 ve üçüncü sırada TikTok yüzde 26.2 ile takip ediyor.

ÇOCUKLAR İNTERNETİ EN FAZLA VİDEO İZLEME AMACIYLA KULLANDI
Sözcü'den Mustafa Balcı'nın haberine göre Düzenli İnternet kullanan çocukların İnternet kullanım amaçları incelendiğinde; en fazla yürüttükleri faaliyetler sırasıyla %83,9 ile video izleme, %75,0 ile ödev, öğrenme veya çevrimiçi derslere katılma ve %72,7 ile oyun oynama veya oyun indirme oldu. Çocukların İnternette en az yürüttüğü faaliyet ise %13,2 ile e-posta gönderme veya alma oldu.

SNAPCHAT, PİNTEREST, FACEBOOK...

Snapchat, %13,6 ile Pinterest, %9,5 ile Facebook ve %4,9 ile X izledi. Yaş gruplarına göre sosyal medya platformlarının kullanımı incelendiğinde; YouTube her iki yaş grubunda da en fazla kullanılan uygulama oldu. İkinci sırayı 6-10 yaş grubunda %11,7 ile TikTok, 11-15 yaş grubunda ise %63,0 ile Instagram aldı. Cep telefonu/akıllı telefon kullandığını belirten çocukların oranı, 2024 yılında %76,1 oldu. Cep telefonu/akıllı telefon kullanma oranı yaş gruplarına göre incelendiğinde ise bu oranın 6-10 yaş grubundaki ç

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