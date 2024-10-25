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Yargıtay Başkanı, Kamu Birliği Konfederasyonu'nu Kabul Etti

Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez, Kamu Birliği Konfederasyonu ve paydaş sendikalarının temsilcilerini kabul etti. Kamu Birliği Konfederasyonu, Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez ile gerçekleştirdiği görüşmede kamu çalışanlarının güvenliği ve hakları için yeni düzenlemeler talep etti.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 25 Ekim 2024 13:50, Son Güncelleme : 25 Ekim 2024 13:53
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Yargıtay Başkanı, Kamu Birliği Konfederasyonu'nu Kabul Etti

Kısa bir süre önce Yargıtay başkanlığına seçilen Ömer Kerkez, Kamu Birliği Konfederasyonu'nun Genel Başkanı Osman Kaya ve beraberindeki heyeti makamında ağırladı.

Görüşme, Kamu Birliği Konfederasyonu'nun büyüme hızıyla dikkat çektiği bir dönemde gerçekleşti ve Yargıtay Başkanının kabul ettiği ilk memur konfederasyonu oldu.

Görüşme sonrasında bir değerlendirme yapan Genel Başkan Osman Kaya, kamu çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesi için daha caydırıcı tedbirlerin alınması gerektiğini vurguladı. Kaya, "Şiddetin karşısında kararlılıkla duracağız ve gerekli önlemleri almak için mücadele edeceğiz," dedi.

Kaya ayrıca, Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez'e nazik kabulü ve gösterdiği ilgi için teşekkür ederek, kamu çalışanları adına yeni düzenlemelerin yapılmasını talep etti.

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