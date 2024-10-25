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Gülen Müslüman gibi göründü Hristiyan gibi gömüldü

Geçtiğimiz günlerde ölen FETÖ elebaşı terörist Fetullah Gülen için dün düzenlenen ayinde dikkat çeken detaylar yer aldı. Müslüman görünümüyle yaşayan Gülen bir Hristiyan gibi gömüldü. Tekbir getirmenin yasaklandığı, helallik alınmadığı ayinde edilen duada İncil'i andıran bölümler okundu.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 25 Ekim 2024 13:57, Son Güncelleme : 25 Ekim 2024 14:04
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ABD'de yaşayan 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin baş müsebbibi FETÖ lideri Fetullah Gülen sonunda öldü. 86 yaşındaki Gülen'in ölümü örgüt içinde derin çatlaklar meydana getirirken, Türkiye'de ise sevinçle karşılandı.

Tekbir getirmek yasaklandı

Teröristbaşı Gülen için dün Skyland Baseball Stadyumu'nda bir tören düzenlendi. Stadyuma, sadece örgüt üyelerine özel olarak hazırlanan QR kodlarla giriş yapıldı. Törende Gülen için tekbir getirilmesi yasaklandı.

Kardinal aracıyla taşındı

Teröristbaşının cesedi Hristiyan kardinallerin taşındığı cenaze aracıyla taşındı.

Saklanmak için kılıktan kılığa girdiler
Cenazeye katılan FETÖ üyelerinin, kimliklerini gizlemek amacıyla şapka, gözlük ve maske kullandığı dikkat çekti. Törenin yeri ve saati, son ana kadar gizli tutuldu; katılımcılara ise detaylı bilgiler örgütün WhatsApp grupları aracılığıyla iletildi.

İngilizce dua İncil'i anımsattı

Cenaze ayininde tabutun başında İncil'den bazı sözleri anımsatan dualar edildi. İngilizce olarak dile getirilen bu metinlerin Türkçe çevirisinde "Biz hepimiz onun çocuklarıyız. Kendisini bizim için feda etti. Lordumuz, bu mirasın devamını sağlamak ve tüm dünyaya yaymak için bize yardım etmeni dileriz." ifadeleri yer aldı.
Edilen duada ise Allah yerine Hristiyanlar gibi 'Lord' ifadesi kullanıldı.

Helallik alınmadı

Örgüt üyelerinin katıldığı cenaze töreninde teröristbaşı için helallik alınmadı. 'Nasıl bilirdiniz?' sorusunun sorulmaması dikkat çekti. Kılınan cenaze namazından sonra ise Fatiha da okunmadı.

Tabutta dikkat çeken simgeler

Gülen'in cesedinin içinde bulunduğu tabuttaki simgeler de dikkat çekti. Tabutun üstüne serilen örtüde yıldız simgeleri bulunurken, Yahudilerin 'siyon yıldızı' dediği ve terör devlet İsrail'in bayrağında da bulunan 6 köşeli yıldız sembolünün de yer aldığı görüldü.

Bahçeye gömüldü

Gülen'e Müslüman mezarlığına gömülmek de nasip olmadı.

Teröristbaşının cesedi ayinin ardından örgütün ABD'de karargah olarak kullandığı Pensilvanya eyaletindeki çiftliğin bahçesine gömüldü.

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