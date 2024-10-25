Mehmet Baransu'ya 'FETÖ' üyeliğinden verilen ceza onandı

Bakan Tekin: 20 yıllık bir öğretmeni test sınavına almak olmaz
Bakan Tekin: 20 yıllık bir öğretmeni test sınavına almak olmaz
Şehit ve gazi çocuklarına eğitim yardımı ödemeleri başladı
Şehit ve gazi çocuklarına eğitim yardımı ödemeleri başladı
'Yenidoğan çetesi' iddianamesi mahkeme tarafından kabul edildi
'Yenidoğan çetesi' iddianamesi mahkeme tarafından kabul edildi
'Ölene kadar unutmayacağım bir sipariş'
'Ölene kadar unutmayacağım bir sipariş'
'Öğretmenler Günü'nden önce atama sonuçları açıklanacak'
'Öğretmenler Günü'nden önce atama sonuçları açıklanacak'
Motorine zam geldi
Motorine zam geldi
Erdoğan: Terörü kaynağında yok etme politikamız sürecek
Erdoğan: Terörü kaynağında yok etme politikamız sürecek
20 Bin Öğretmen Ataması İçin Mülakat Sonuçları Bekleniyor
20 Bin Öğretmen Ataması İçin Mülakat Sonuçları Bekleniyor
'16 milyon lira vergi ertelemesi gündemde'
'16 milyon lira vergi ertelemesi gündemde'
TUSAŞ'a terör saldırısında yeni detaylar! Kebapçıda geçen 2 saat
TUSAŞ'a terör saldırısında yeni detaylar! Kebapçıda geçen 2 saat
Uyuşturucuyla yakalanan polis memuru tutuklandı
Uyuşturucuyla yakalanan polis memuru tutuklandı
Yasa dışı bahiste bataklık derinleşiyor
Yasa dışı bahiste bataklık derinleşiyor
'TUSAŞ' saldırsı: 'Katırla geçer uçarak geçemez'
'TUSAŞ' saldırsı: 'Katırla geçer uçarak geçemez'
'Sağanak geliyor, sis ve pus bekleniyor'
'Sağanak geliyor, sis ve pus bekleniyor'
IMF'den Türkiye mesajı: Dikkati çeken asgari ücret tavsiyesi
IMF'den Türkiye mesajı: Dikkati çeken asgari ücret tavsiyesi
Vekillere casusluk brifingi!
Vekillere casusluk brifingi!
Stratejik kurumlara profesyonel koruma şart!
Stratejik kurumlara profesyonel koruma şart!
Vatandaşların iade talebi bile karşılanmıyor!
Vatandaşların iade talebi bile karşılanmıyor!
Bahçeli ikinci Sevr hayalini engelledi!
Bahçeli ikinci Sevr hayalini engelledi!
Bloomberg asgari ücrete zam oranını hesapladı
Bloomberg asgari ücrete zam oranını hesapladı
Kira enflasyonunda gerileme sinyali
Kira enflasyonunda gerileme sinyali
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan güvenlik zirvesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan güvenlik zirvesi
TUSAŞ'a terör saldırısıyla ilgili yanıltıcı paylaşım ve yayınlara soruşturma
TUSAŞ'a terör saldırısıyla ilgili yanıltıcı paylaşım ve yayınlara soruşturma
FETÖ elebaşına QR kodlu defin
FETÖ elebaşına QR kodlu defin
Samuray kılıçlı katilin cezası onandı
Samuray kılıçlı katilin cezası onandı
Bakan Şimşek'ten 'asgari ücret' değerlendirmesi
Bakan Şimşek'ten 'asgari ücret' değerlendirmesi
Narin davasında 22 kişi hakkında zorla getirme kararı
Narin davasında 22 kişi hakkında zorla getirme kararı
Meclis'te kamu başdenetçisi adayları belirlendi
Meclis'te kamu başdenetçisi adayları belirlendi
6 Şubat depremlerinde yıkılan Rönesans Rezidans davasında tahliye
6 Şubat depremlerinde yıkılan Rönesans Rezidans davasında tahliye
TUSAŞ şehitlerine veda
TUSAŞ şehitlerine veda
Ana sayfaHaberler

Mehmet Baransu'ya 'FETÖ' üyeliğinden verilen ceza onandı

Yargıtay, kapatılan Taraf gazetesi yazarı Mehmet Baransu'ya 'FETÖ' kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan verilen 13 yıl 6 ay hapis cezasını onadı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Ekim 2024 14:30, Son Güncelleme : 25 Ekim 2024 14:31
Yazdır
Mehmet Baransu'ya 'FETÖ' üyeliğinden verilen ceza onandı

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, kapatılan Taraf gazetesinin yazarı Mehmet Baransu'ya Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan verilen 13 yıl 6 ay hapis cezasını onadı.

Daire, Mersin 2. Ağır Ceza Mahkemesinin Baransu hakkında 19 Temmuz 2020'de kurduğu hükme ilişkin temyiz incelemesini tamamladı.

Buna göre, yerel mahkemece "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 13 yıl 6 ay hapse mahkum edilen Baransu'nun cezasının onanması kararlaştırıldı.

- Davanın geçmişi

Mehmet Baransu hakkında, "Mersin Limanı'nda gümrükte ele geçirildiği iddia edilen genetiği değiştirilmiş pirinç" yayımları nedeniyle soruşturma başlatılmış, FETÖ mensubu emniyet görevlilerinin yasa dışı faaliyetleri kapsamında elde ettikleri gerçeği yansıtmayan bilgi ve belgeleri Baransu'ya ilettikleri tespit edilmişti.

Söz konusu yayımların amacının "FETÖ'nün faaliyetleri kapsamında kamuoyunda Türkiye Cumhuriyeti hükümetini zor durumda bırakmak" olduğu tespiti üzerine Baransu hakkında Mersin 2. Ağır Ceza Mahkemesinde kamu davası açılmıştı.

Baransu, "gizliliği ihlal" suçundan 2 yıl, "yasaklanan bilgileri açıklama" suçundan 4 yıl, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan da 13 yıl 6 ay olmak üzere toplam 19 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Adana Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, Baransu hakkında "gizliliği ihlal" ve "yasaklanan bilgileri açıklama" suçlarından verilen toplam 6 yıl hapis cezasını 2022'de hukuka uygun bulmuştu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber