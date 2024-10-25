Mehmet Baransu'ya 'FETÖ' üyeliğinden verilen ceza onandı

Baransu, "gizliliği ihlal" suçundan 2 yıl, "yasaklanan bilgileri açıklama" suçundan 4 yıl, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan da 13 yıl 6 ay olmak üzere toplam 19 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Buna göre, yerel mahkemece "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 13 yıl 6 ay hapse mahkum edilen Baransu'nun cezasının onanması kararlaştırıldı.

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