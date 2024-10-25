Ara Tatil Seminerleri çevrim içi olacak
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 11-15 Kasım 2024 tarihleri arasında düzenlenecek ara tatil seminerlerinin, öğretmenlerden gelen yoğun talep üzerine çevrim içi yapılacağını duyurdu.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 25 Ekim 2024 14:50, Son Güncelleme : 25 Ekim 2024 15:56
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, her ayın ilk haftasında gerçekleştirilen "Öğretmenler Odası Buluşmaları" ve okul ziyaretlerinde öğretmenlerle eğitimi değerlendirdiklerini belirtti.
Bu görüşmelerde öğretmenlerin taleplerini dikkate aldıklarını ifade eden Tekin, 11-15 Kasım 2024 tarihleri arasında yapılacak ara tatil seminerlerinin çevrim içi olarak gerçekleştirileceğini açıkladı.
Tekin, alınan bu kararın öğretmenler için verimli olmasını dilediğini ifade etti.