Ara Tatil Seminerleri çevrim içi olacak

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, her ayın ilk haftasında gerçekleştirilen "Öğretmenler Odası Buluşmaları" ve okul ziyaretlerinde öğretmenlerle eğitimi değerlendirdiklerini belirtti.

Bu görüşmelerde öğretmenlerin taleplerini dikkate aldıklarını ifade eden Tekin, 11-15 Kasım 2024 tarihleri arasında yapılacak ara tatil seminerlerinin çevrim içi olarak gerçekleştirileceğini açıkladı.

Tekin, alınan bu kararın öğretmenler için verimli olmasını dilediğini ifade etti.