Askeri kamuflajla toplu taşımaya binen kişi gözaltına alındı
İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde askeri kıyafet giyerek toplu taşıma aracında seyahat eden yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Ekim 2024 14:54, Son Güncelleme : 25 Ekim 2024 14:56
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, bir kişinin askeri kamuflaj kıyafeti giyerek toplu taşımada seyahat ettiği görüntülerinin sosyal medya yer alması üzerine çalışma başlattı.
GÖZALTINA ALINDI
Yapılan incelemede Beylikdüzü'nde olduğu belirlenen şüpheli gözaltına alındı.
SINIR DIŞI EDİLECEK
Hakkında "özel işaret ve kıyafetleri usulsüz kullanma" suçundan adli işlem yapılan şüphelinin sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği belirtildi.