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Kızı geri dönmeyince kendini yaktı

Denizli'de bir kişi evden ayrılan kızının geri dönmek istememesi üzerine, bir pazaryerinde kendini ateşe verdi. Halil Seliz isimli adam, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 25 Ekim 2024 15:05, Son Güncelleme : 25 Ekim 2024 15:06
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Kızı geri dönmeyince kendini yaktı

Denizli'de kızının eve geri dönmek istememesi üzerine kendini ateşe veren baba, yaşamını yitirdi.

Olay, 19 Ekim günü Kale'de kurulan semt pazarında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre; ilçede fırıncılık yaptığı öğrenilen, bir süredir ailevi sıkıntılar yaşadığı iddia edilen Halil Seliz, mahallede kurulan semt pazarında alışveriş yapan kalabalığın gözü önünde üzerine benzin döktü.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Evden kaçan kızının geri getirilmesini isteyen Halil Seliz'i polis ekipleri ikna edemeyince eşi bölgeye çağrıldı.

Eşinin ve polis ekiplerinin çabalarına rağmen ikna olmayan Halil Seliz, kızın eve geri dönmek istemediğini iletmesi üzerine bir kısmını içtiği ve üzerine döktüğü benzinle kendisini ateşe verdi.

Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından önce Kale Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Halil Seliz, daha sonra İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Ünitesine sevk edildi.

Burada tedavi altına alınan Halil Seliz, doktorların tüm müdahalesine rağmen dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi.

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