Okan Buruk, apandisit rahatsızlığı nedeniyle ameliyat edildi

Bakan Tekin: 20 yıllık bir öğretmeni test sınavına almak olmaz
Bakan Tekin: 20 yıllık bir öğretmeni test sınavına almak olmaz
Şehit ve gazi çocuklarına eğitim yardımı ödemeleri başladı
Şehit ve gazi çocuklarına eğitim yardımı ödemeleri başladı
'Yenidoğan çetesi' iddianamesi mahkeme tarafından kabul edildi
'Yenidoğan çetesi' iddianamesi mahkeme tarafından kabul edildi
'Ölene kadar unutmayacağım bir sipariş'
'Ölene kadar unutmayacağım bir sipariş'
'Öğretmenler Günü'nden önce atama sonuçları açıklanacak'
'Öğretmenler Günü'nden önce atama sonuçları açıklanacak'
Motorine zam geldi
Motorine zam geldi
Erdoğan: Terörü kaynağında yok etme politikamız sürecek
Erdoğan: Terörü kaynağında yok etme politikamız sürecek
20 Bin Öğretmen Ataması İçin Mülakat Sonuçları Bekleniyor
20 Bin Öğretmen Ataması İçin Mülakat Sonuçları Bekleniyor
'16 milyon lira vergi ertelemesi gündemde'
'16 milyon lira vergi ertelemesi gündemde'
TUSAŞ'a terör saldırısında yeni detaylar! Kebapçıda geçen 2 saat
TUSAŞ'a terör saldırısında yeni detaylar! Kebapçıda geçen 2 saat
Uyuşturucuyla yakalanan polis memuru tutuklandı
Uyuşturucuyla yakalanan polis memuru tutuklandı
Yasa dışı bahiste bataklık derinleşiyor
Yasa dışı bahiste bataklık derinleşiyor
'TUSAŞ' saldırsı: 'Katırla geçer uçarak geçemez'
'TUSAŞ' saldırsı: 'Katırla geçer uçarak geçemez'
'Sağanak geliyor, sis ve pus bekleniyor'
'Sağanak geliyor, sis ve pus bekleniyor'
IMF'den Türkiye mesajı: Dikkati çeken asgari ücret tavsiyesi
IMF'den Türkiye mesajı: Dikkati çeken asgari ücret tavsiyesi
Vekillere casusluk brifingi!
Vekillere casusluk brifingi!
Stratejik kurumlara profesyonel koruma şart!
Stratejik kurumlara profesyonel koruma şart!
Vatandaşların iade talebi bile karşılanmıyor!
Vatandaşların iade talebi bile karşılanmıyor!
Bahçeli ikinci Sevr hayalini engelledi!
Bahçeli ikinci Sevr hayalini engelledi!
Bloomberg asgari ücrete zam oranını hesapladı
Bloomberg asgari ücrete zam oranını hesapladı
Kira enflasyonunda gerileme sinyali
Kira enflasyonunda gerileme sinyali
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan güvenlik zirvesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan güvenlik zirvesi
TUSAŞ'a terör saldırısıyla ilgili yanıltıcı paylaşım ve yayınlara soruşturma
TUSAŞ'a terör saldırısıyla ilgili yanıltıcı paylaşım ve yayınlara soruşturma
FETÖ elebaşına QR kodlu defin
FETÖ elebaşına QR kodlu defin
Samuray kılıçlı katilin cezası onandı
Samuray kılıçlı katilin cezası onandı
Bakan Şimşek'ten 'asgari ücret' değerlendirmesi
Bakan Şimşek'ten 'asgari ücret' değerlendirmesi
Narin davasında 22 kişi hakkında zorla getirme kararı
Narin davasında 22 kişi hakkında zorla getirme kararı
Meclis'te kamu başdenetçisi adayları belirlendi
Meclis'te kamu başdenetçisi adayları belirlendi
6 Şubat depremlerinde yıkılan Rönesans Rezidans davasında tahliye
6 Şubat depremlerinde yıkılan Rönesans Rezidans davasında tahliye
TUSAŞ şehitlerine veda
TUSAŞ şehitlerine veda
Ana sayfaHaberler Spor

Okan Buruk, apandisit rahatsızlığı nedeniyle ameliyat edildi

Galatasaray Futbol Takımı Teknik Direktörü Okan Buruk, apandisit rahatsızlığı nedeniyle operasyon geçirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Ekim 2024 16:11, Son Güncelleme : 25 Ekim 2024 16:53
Yazdır

Kulüpten yapılan açıklamada, Okan Buruk'un öğle saatlerinde ani gelişen apandisit rahatsızlığı nedeniyle ameliyat edildiği belirtilerek, şöyle denildi:

"Futbol A Takımı Teknik Direktörümüz Okan Buruk, bugün öğle saatlerinde ani gelişen apandisit rahatsızlığı sebebiyle başarılı bir operasyon geçirmiştir. Teknik direktörümüz Okan Buruk'a geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ederiz."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber