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Bakan Tekin: 20 yıllık bir öğretmeni test sınavına almak olmaz

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Müsteşarken de söylüyordum, 20 yıllık bir öğretmeni test sınavına almak olmaz. Ben bunu kendi adıma doğru bulmadığımı söylüyordum. Dolayısıyla sınavı da kaldırmış olduk" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 25 Ekim 2024 16:22, Son Güncelleme : 25 Ekim 2024 16:25
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Bakan Tekin: 20 yıllık bir öğretmeni test sınavına almak olmaz

Milli Eğitim Bakanı Tekin, Anıttepe Ortaokulu'nu ziyaret etti. Yaptığı ziyarette öğretmenlerle görüşerek onların sorunlarını dinleyen Bakan Tekin, toplantıda öğretmenlerden gelen istekler üzerine tatil döneminde yapılan seminerlerin internet üzerinden yapılacağını açıkladı. Toplantı bir süre basına kapalı devam ettikten sonra Bakan Tekin, İstiklal Marşı'nı öğrencilerle beraber okudu ve okuldan ayrıldı.

"20 yıllık bir öğretmeni test sınavına almak olmaz"

Milli Eğitim Akademisi'yle ilgili bir kanun çıkacağına değinen Bakan Tekin, "1 Ocak 2025 itibariyle tüm eğitimler Milli Eğitim Akademisi üzerinden yürüyecek. Sadece o değil sınavı da kaldırdık. Müsteşarken de söylüyordum, 20 yıllık bir öğretmeni test sınavına almak olmaz. Ben bunu kendi adıma doğru bulmadığımı söylüyordum. Dolayısıyla sınavı da kaldırmış olduk. Onun yerine bir eğitim paketi hazırlıyor arkadaşlar. Bunun bir kısmı internet üzerinden bir kısmı yüz yüze olacak. Yüz yüze olan kısımların oranı üzerine ilgili genel müdürlük şu an çalışıyor. Büyük çoğunluğu internet üzerinden olacak. 400 bine yakın öğretmenimiz uzman ve başöğretmen unvanı almış olacak. Onların eğitimleri de ona göre takvime yerleştirilecek" diye konuştu.

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