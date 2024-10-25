MSB: Dün gece düzenlenen harekatta 30 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki hava harekatlarında, ilk belirlemelere göre 30 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Ekim 2024 16:37, Son Güncelleme : 25 Ekim 2024 16:48
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Dün gece Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Gara, Kandil ve Sincar'daki 34 terör hedefine yönelik gerçekleştirilen hava harekatlarında, ilk belirlemelere göre 30 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.