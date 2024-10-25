Eski Bağlar Belediye Başkanına rüşvet davasında hapis cezası

Bağlar Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nde görevli Fırat Kılıç'ın kendisinden işini yapması karşılığında rüşvet istediğini iddia eden iş insanı N.B., geçen yıl ekim ayında polise başvurdu. Bunun üzerine çalışma başlatan polis, düzenlediği operasyonda, seri numaraları alınmış paraları iş insanından alan Kılıç'ı paraları aracına koyarken yakalayıp, gözaltına aldı. Kılıç emniyete götürülürken, soruşturma kapsamında Belediye Başkan Yardımcısı S.A. da gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından 2 Kasım'da adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. Soruşturma kapsamında Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu da savcılıkta ifade verdi. Beyoğlu'na adli kontrol şartı ile yurt dışına çıkış yasağı getirildi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın rüşvet soruşturmasına ilişkin hazırlanan iddianamede, Hüseyin Beyoğlu, S.A. ve Bağlar Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nde görevli Fırat Kılıç hakkında TCK'nın 'İrtikap' suçunu düzenleyen 250'nci maddesine istinaden 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istendi. İddianame 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi.

8 Mayıs'ta görülen ilk duruşmada, mahkeme heyeti tutuklu Belediye Başkan Yardımcısı S.A.'nın adli kontrolle tahliyesine, Fırat Kılıç'ın tutukluluk halinin devamına, eski Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun ise adli kontrol şartı ve yurt dışı yasağına devam kararı verdi.

12 Temmuz'da Hüseyin Beyoğlu ile aralarında eski belediye çalışanlarının da olduğu 14 yakınının adreslerine Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda dijital materyaller, yüklü miktarda döviz ve altın ile ruhsatsız tabancalar ele geçirildi. Aramaların ardından Beyoğlu ve 14 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı. Aramalarda ele geçirilen yüklü miktardaki döviz ve altın ile şüphelilerin üzerlerine kayıtlı taşınmazlara tedbiren el konuldu.

BAŞKAN DA TUTUKLANDI

17 Temmuz'da, 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 2'nci duruşmada mahkeme heyeti, tutuklu sanık Fırat Kılıç'ın tutukluluk halinin devamına, eski Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu ile ilgili de tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasına karar verdi. Hüseyin Beyoğlu, Diyarbakır Adliyesi'ne gelerek Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) polislerine teslim oldu. Mahkemeye çıkarılıp, karar yüzüne okunan Beyoğlu, tutuklandı.

BEYOĞLU VE KILIÇ HAKKINDA 3 YIL 9 AY HAPİS KARARI

Diyarbakır 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen bugünkü karar duruşmasına tutuklu sanık Beyoğlu, Kılıç ve tutuksuz sanık eski Bağlar Belediye Başkan Yardımcısı S.A. hazır bulundu. Cumhuriyet savcısı esas hakkında hazırladığı mütalaada, sanıkların üzerine isnat edilen suçtan cezalandırılmalarına yönelik görüş bildirdi. Sanıklar Beyoğlu, Kılıç ve S.A., suçsuz olduklarını iddia ederek beraat talebinde bulundu. Müşteki iş insanı N.B. de sanıkların cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme, tutuklu sanıklar Beyoğlu ve Kılıç hakkında 'İcbar suretiyle irtikap' suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı, S.A.'nın ise eyleminin sabit olmadığı gerekçesiyle beraatine karar verdi. Mahkeme, Beyoğlu ile Kılıç'ın tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.