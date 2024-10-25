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DMM'den TUSAŞ'ın güvenliği ile ilgili iddialara yalanlama

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "TUSAŞ'ın güvenliği Hasan Doğan'ın kayınbiraderine teslim edilmiş" iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Ekim 2024 17:21, Son Güncelleme : 25 Ekim 2024 17:23
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DMM'den TUSAŞ'ın güvenliği ile ilgili iddialara yalanlama

DMM'nin sosyal medya hesabından, bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medya hesaplarında paylaşılan, "TUSAŞ'ın güvenliği Hasan Doğan'ın kayınbiraderine teslim edilmiş" iddiasına ilişkin açıklama yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan'ın akrabası olarak bahsi geçen Mustafa Çiftçi'nin ilgili özel güvenlik firmasına sahip olduğu veya yönetici olarak çalıştığı iddiasının gerçek dışı olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Mustafa Çiftçi, TUSAŞ Güvenlik Biriminde sözleşmeli olarak çalışan bir personeldir. Kişinin bu görevi dışında herhangi bir şirketle hiçbir düzeyde ilişkisi bulunmamaktadır. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz." ifadeleri kullanıldı.

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