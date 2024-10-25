2024-DGS ek tercihleri başladı

Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden TC kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak yapabilecek.

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, bugün başlayan 2024-DGS ek yerleştirme tercih işlemleri, 31 Ekim saat 23.59'a kadar devam edecek.

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