Sakarya'da üzerine asansör düşen 2 işçi öldü

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yazlık Köprübaşı Mahallesi 4047. Sokak'ta yüklenici firmanın yaptığı aile sağlığı merkezi inşaatında çalışan Mahsun Ş. (30) ve Metin B'nin (64) üzerine asansör düştü.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net