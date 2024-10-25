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Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı?

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 1,31, dolar/TL yüzde 0,12, altının gram fiyatı yüzde 0,80 değer kazanırken, avro/TL yüzde 0,03 azalış gösterdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Ekim 2024 19:12, Son Güncelleme : 25 Ekim 2024 19:12
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Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı?

BIST 100 endeksi, en düşük 8.642,18 ve en yüksek 8.921,64 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 1,31 değer kazanarak 8.908,47 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,80 artışla 3 bin 15 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,97 yükselişle 20 bin 477 liraya çıktı.

Geçen hafta sonu 5 bin 89 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 1 artarak 5 bin 140 liraya yükseldi.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,12 değer kazanarak 34,2890 liraya çıkarken, avro ise yüzde 0,03 azalışla 37,2160 liraya indi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,21 ve emeklilik fonları yüzde 0,32 değer kaybetti.

Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 0,92 ile "para piyasası" fonları oldu.

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