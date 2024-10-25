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Erzincan'da otomobil ile tır çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı

Erzincan-Sivas kara yolunda otomobil ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen feci trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 25 Ekim 2024 21:24, Son Güncelleme : 25 Ekim 2024 21:25
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Erzincan'da otomobil ile tır çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı

Kaza, Erzincan - Sivas kara yolu Sakaltutan mevkiinde gece saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, yabancı plakalı tır ile otomobil çarpıştı. Kazada otomobil adeta ikiye katlanarak hurda yığınına dönüştü. Araçta sıkışan 3 kişi feci şekilde kaza mahallinde hayatını kaybetti,1 kişi de yaralandı.

Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Yaralı ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hurdaya dönüşen otomobilden çıkarılan cesetler hastane morguna kaldırıldı.

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