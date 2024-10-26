26 Ekim 2024'ten önemli gündem başlıkları.

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Karlıova Kaymakamlığı önünde Doğalgaz Meşale Yakma Töreni'ne, Bingöl Üniversitesi akademik yıl açılışına, üniversitenin Geliştirme Vakfı Binası Temel Atma Töreni'ne ve Bingöl Halk Kütüphanesi önünde Toplu Açılış Programı'na katılacak.

(Bingöl/10.45/12.15/13.15/14.45)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti Hakkari Yüksekova İlçe Kongresi'ne iştirak edecek.

(Hakkari/13.30)

2- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gülderen TOKİ şantiye alanında düzenlenecek 130 bininci konut anahtar teslimi, kura çekimi ve toplu açılış törenine katılacak.

(Hatay/14.00)

3- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk Akademisi Siyasi Sosyal Stratejik Araştırmalar Vakfı tarafından düzenlenecek "Vefatının Yüzüncü Yılında Ziya Gökalp Sempozyumu"na iştirak edecek.

(Ankara/14.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türk Devletleri Teşkilatı 1. Sanayi, Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Bakanları Toplantısı'na katılacak.

(İstanbul/10.15)

2- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Patnos AK Parti İlçe Başkanlığı Kongresi'ne katılacak, Valiliği, AK Parti İl Başkanlığı'nı ve Diyadin Organize Tarım Bölgesi'ni ziyaret edecek, sektör temsilcileriyle toplantı yapacak.

(Ağrı/10.30-15.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'a saldırılarına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs/Beyrut)

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 10. haftasına, Atakaş Hatayspor-Bellona Kayserispor, Kasımpaşa-Samsunspor ve Göztepe-Trabzonspor maçlarıyla devam edilecek.

(Mersin/13.30/İstanbul/16.00/İzmir/19.00)

2- Trendyol 1. Lig'in 10. haftasına, Central Hospital Ümraniyespor-Yeni Malatyaspor, Ahlatcı Çorum FK-Gençlerbirliği, Şanlıurfaspor-Alagöz Holding Iğdır FK ve MKE Ankaragücü-Kocaelispor müsabakalarıyla devam edilecek.

(İstanbul/Çorum/13.30/Şanlıurfa/16.00/Ankara/19.00)

3- Nesine 2. Lig'in 9. haftasında, Beyaz Grup'ta 7 maç yapılacak, Kırmızı Grup maçlarının tamamı oynanacak.

4- Nesine 3. Lig gruplarında 8. hafta maçları yapılacak.

5- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftası başlayacak; Yalovaspor Basketbol-TOFAŞ, Aliağa Petkimspor-Anadolu Efes, Beşiktaş Fibabanka-Karşıyaka ve Bahçeşehir Koleji-Onvo Büyükçekmece Basketbol müsabakaları yapılacak.

(Yalova/13.00/İzmir/15.30/İstanbul/18.00/20.30)

6- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftası başlayacak; Fenerbahçe Opet-OGM Ormanspor, Nesibe Aydın-Danilos Pizza ve ÇBK Mersin-BOTAŞ maçları oynanacak.

(İstanbul/15.00/Ankara/16.00/Mersin/17.00)

7- Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde 5. hafta müsabakaları yapılacak. Beşiktaş-Aydın Büyükşehir Belediyespor, Galatasaray Daikin-Bahçelievler Belediyespor, VakıfBank-Sarıyer Belediyespor, Eczacıbaşı Dynavit-Fenerbahçe Medicana, Keçiören Belediyesi Sigorta Shop-Türk Hava Yolları, Aras Kargo-Zerenspor ve Kuzeyboru-Nilüfer Belediyespor Eker maçları oynanacak.

(İstanbul/13.00/13.00/14.00/19.00/Ankara/14.00/İzmir/17.30/Aksaray/18.00)

8- Hentbol EHF Erkekler Avrupa Kupası 2. tur rövanş maçlarında Beykoz Belediyespor, Romanya'nın CS Minaur takımıyla deplasmanda karşılaşacak, Beşiktaş ise Sırbistan'ın Dinamo Pancevo takımına konuk olacak.

(Baia Mare/18.00/Pancevo/20.00)