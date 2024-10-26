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4 il için 'sarı' uyarı: Sağanak ve kar yağışına dikkat

Doğu Karadeniz'de beklenen sağanak, gök gürültülü sağanak ve yüksek kesimlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar nedeniyle 4 il için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Ekim 2024 07:26, Son Güncelleme : 26 Ekim 2024 07:36
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4 il için 'sarı' uyarı: Sağanak ve kar yağışına dikkat

Yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Karadeniz'de görülecek yağışların, yarın (Cumartesi) sabah ilk saatlerden itibaren Giresun'un doğusu, Trabzon'un batı ve doğu ilçeleri ile Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli (25-60 kg/m2) olması bekleniyor.

Kıyı kesimlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak, Rize ve Artvin'in yükseklerinde (2000 metre ve üzeri) kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde tahmin ediliyor.

Sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar, kar yağışı beklenen yerlerde tipi şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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