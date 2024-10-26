Kazada yaralanan öğretmen, 15 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti

Kaza, 9 Ekim'de saat 17.00 sıralarında Kayseri- Ankara yolunda meydana geldi. Kocasinan ilçesi Mahzemin Mahallesi'ndeki bir okulda öğretmenlik yapan Oğuz Metin, Cafer Yıldız, Ömer Çelen ve Hasan Kale, merkezdeki evlerine dönmek için durağa gitti. Bu sırada, mahallede yaşayan Yahya Karaca, hafif ticari aracıyla durağa yanaşarak öğretmenleri aldı.

Kavşaktan dönmeye çalışan hafif ticari araç ile A.Ö. yönetimindeki taş yüklü kamyon çarpıştı. Kamyon pancar tarlasına uçarken, ihbar üzerine kaza yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde öğretmenlerden Hasan Kale'nin hayatını kaybettiği belirlendi. 5 yaralı ise ilk müdahalenin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Hafif ticari aracın sürücüsü Yahya Karaca da kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Karaca ve Kale, otopsi işlemlerinin ardından toprağa verildi.

15 GÜNLÜK YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Kazada yaralanan 3 öğretmenden Sosyal Bilgiler Öğretmeni Cafer Yıldız, 15 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Yıldız'ın cenazesi otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi'nin morguna konuldu. Yıldız, bugün kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.