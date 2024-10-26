17 otizmliden sadece biri eğitim alabiliyor!

Tohum Otizm Vakfı Genel Müdürü Burçak Karakaya, Tohum Otizm Vakfının, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açılan genel eğitim okullarındaki özel eğitim sınıflarında eğitim alan otizmli öğrencilerin ihtiyaçlarına uygun eğitim araçları, teknoloji ürünleri gibi özel eğitim materyalleri temin edildiğini söyledi.

Türkiye Gazetesinden ZİYNETİ KOCABIYIK'ın haberine göre; Bu kapsamda Takeda Türkiye'de, vakfın otizm spektrum bozukluğu (OSB) teşhisi alan çocukların eğitime erişimlerini artırmak ve devlet okullarında yer alan özel eğitim sınıflarına eğitim materyali sağlamak amacıyla yürüttüğü "Her Sınıf Bir Tohum" projesine destek vererek, daha fazla otizmli çocuğun nitelikli eğitimden faydalanmasına katkıda bulundu.