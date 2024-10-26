TUSAŞ saldırısı I Kahramankazan'a ayrı ayrı gelmişler

TUSAŞ saldırısına ilişkin incelemeler, saldırı öncesine yoğunlaştı. TUSAŞ'a saldıran iki PKK'lı teröristin Kahramankazan'a ayrı ayrı giriş yaptığı belirlendi. Güvenlik kamerası kayıtlarını didik didik inceleyen ekipler, teröristlerin ilçeye ayrı giriş yaptığını saptadı. Daha sonra buluşan teröristlerin yaklaşık bir haftadır ilçede olduğu tespit edildi.

KEŞFE DURAKTAN BAŞLADILAR

Teröristler Kahramankazan'a geldiklerinde hain planları için ilk keşiflerini kendilerine yolcu süsü vererek taksi durağına dönük yaptı. İncelemeler neticesinde taksi durağı ile diyalog kuran teröristlerin, keşif amacıyla yaptıkları gezilerde de şehit taksi sürücüsü Murat Aslan'ı kullandıkları kaydedildi. Saldırıyı gerçekleştirdikleri güne ilişkin başka bir sürücüyle anlaşan teröristler, eyleme geçecekleri gün sürücünün çağrılara cevap vermemesi sebebiyle yeniden Aslan'ı arayarak iletişime geçti.

ÖNCE ÇANTASIZ BİNDİLER

Teröristler, daha önce yine aynı taksi durağına gelerek bir taksiye binip, çantasız ve yüksüz biçimde tesisin bir başka personel kapısına gelip aynı taksi ile geri döndü. Daha sonra tekrar aramak amacıyla kiraladıkları taksicinin telefon numarasını aldılar. İki terörist, ilk günkü taksiciye ulaşamayınca yolun karşısına geçerek durakta yolcu sırasını bekleyen şehit taksi sürücüsü Murat Arslan'ın aracına binip eylem için yola çıktı.

DURAK SEÇİMİ TESADÜFİ DEĞİL

Teröristlerin neden bu durağı tercih ettiğine yönelik de inceleme devam ediyor. Teröristlerin keşiflerinde, bu taksi durağına ait araçların şoförlerin tanınırlığı açısından jandarma noktasından daha kolay geçtiğini gördükleri, durak seçimini buna göre yaptıkları ileri sürülüyor.

Durmadan yazışıyorlardı

TUSAŞ'a saldırı gerçekleştiren teröristlerin 23 Ekim sabahı kahvaltı yaptığı işletmenin sahibi Selim Bıyık, "Şüpheli hareket sergilemediler, çok rahattılar" dedi. Bıyık, "Sabah saatlerinde 09.30 ila 10.00 arası geldiler. Bir buçuk ila iki saat oturdular ve kahvaltı yaptılar. Sohbet etmediler hiç. Seslerini hiç duymadık biz. Durmadan WhatsApp'tan ve sosyal medyadan yazışıyorlardı. Çantaları yanındaydı ikisinin de" şeklinde konuştu.

PKK üstlendi

TUSAŞ'a yönelik düzenlenen terör saldırısını, bölücü terör örgütü PKK üstlendi. Örgütün Kandil kampından yapılan açıklamada, örgüt, TUSAŞ yerleşkesine dönük gerçekleşen saldırının sözde "Ölümsüzler Taburu" adlı örgüt içi bir hücre tarafından gerçekleştirildiğini açıkladı. Açıklamada saldırının PKK üyesi "Asya Ali" kod adlı Mine Sevjin Alçiçek ile "Rojger Helin" adlı 2 terörist tarafından düzenlendiği belirtildi.