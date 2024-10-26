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Hukukçular sınıfta kaldı! Mesleğe giriş sınavını yarıdan fazlası geçemedi

Türkiye'de üniversitelerde hukuk eğitiminin kalitesine ilişkin tartışmalar, Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı sonuçlarıyla yeniden gündeme geldi. Yeni sisteme göre yapılan sınavda, adayların yalnızca %42,67'si barajı mevcut, idari yargı alanında başarı oranı %1,2'de kaldı. Adayların yüzde 57'sinin 70 puan barajına takılması hukuk fakültelerinin halini gözler önüne serdi.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 26 Ekim 2024 07:57, Son Güncelleme : 26 Ekim 2024 09:18
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Hukukçular sınıfta kaldı! Mesleğe giriş sınavını yarıdan fazlası geçemedi

Türkiye'de üniversite eğitiminde kalitenin düştüğü iddialarının doğruluğuna dair hukuk fakültesi mezunlarının katıldığı Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı sonuçları en büyük delil oldu.

Bu durumun "atanamayan öğretmen"lerden sonra "atanamayan hukukçular" tabirinin de gündeme gelmesine sebep olacağı belirtiliyor. Mayıs ayında çıkarılan bir yönetmelik ile adli ve idari yargıda hakim ve savcı yardımcılığı sınavlarına girmek, avukatlık stajı ve noterlik stajına başlamak için Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve İdari Yargı Ön Sınavı'nda başarılı olma şartı getirilmişti.

Yeni sistem ile gerçek anlamda bir performans ölçümünün yapılacağı amaçlanmıştı. Yeni sistemin ilk uygulaması ÖSYM tarafından eylül ayında yapıldı. Ezbere dayalı olmayan, daha çok muhakeme yeteneklerinin ölçüldüğü sınava ilişkin sonuçlar, hukuk fakültelerinde verilen eğitimin de yetersiz olduğunu ortaya koydu.

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı'na (HMGS) katılan 9 bin 142 adayın sadece yüzde 42,67'si 70 olan baraj puanını geçerek başarı sağladı. İdari Yargı Ön Sınavı'na (İYÖS) katılan toplam 1.228 adayın ise yalnızca yüzde 1,2'si başarı sağlayabildi. Türkiye'de devlet, özel ve vakıf üniversiteleri dahil 90 civarında hukuk fakültesi, 180 civarında da iktisadi ve idari bilimler fakültesi bulunuyor. İdari yargı ön sınavı, siyasal ile iktisadi ve idari bilimlerle ilgili fakültelerin mezunları için yapılıyor.

Yeni sistemle ilgili yapılan değerlendirmelerde, adayların en fazla yüzde 20'sinin elenmesi bekleniyordu. Ancak adli yargı alanında elenenlerin oranı yüzde 57, idari yargıda yüzde 98 oldu.

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