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Yenidoğan çetesinin skandalları bitmiyor! 10'dan fazla bebeğin gözleri kör edilmiş

Yenidoğan çetesi skandalında adeta her gün yeni bir skandal detay ortaya çıkıyor. Faaliyetlerin durdurulduğu bir hastanede bebeklere uygulanan yanlış tedavi sonucu 10'dan fazla çocuğun görme engelli kaldığı öne sürüldü.

Haber Giriş : 26 Ekim 2024 08:24, Son Güncelleme : 26 Ekim 2024 08:26
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Yenidoğan çetesinin skandalları bitmiyor! 10'dan fazla bebeğin gözleri kör edilmiş

Ekol TV'nin haberine göre, Yenidoğan çetesinin bebeklerin ölümüne sebebiyet vermesinin yanı sıra yapılan yanlış tedavilerle engelli hale gelmesine de neden olunduğu belirlendi. Yoğun bakıma kaldırılan bebeklere 72 saat içinde yapılması gereken iğneler yapılmayarak kör olmalarına yol açıldığı da ortaya çıktı.

ACILI AİLELER ANLATTI: YANLIŞ TEDAVİ KÖR ETTİ
Eksik tedavi sebebiyle 11 yaşındaki çocuğu görme engelli olan Şükran Cenik, yaşanan süreci böyle anlattı: "Özel bir hastanede doğum yaptım. Bebeğim 31 haftalık doğdu, erken doğdu. Eğer ki eve götürürseniz çocuk ölür diye bize söylediler. O anda bayılmışım zaten. Şu anda çocuğum 11 yaşında. Çocuğumla dışarı çıkıp da bir top bile oynayamıyor." dedi.

SGK'dan para almak için oyalandıklarını ifade eden baba Özcan Cenik, "Uygulanan tedavi sonrası doktor çocuğumun tamamen kör olduğunu söyledi. O an dünyamız yıkıldı. Şu an hiçbir şekilde görmüyor. Daha sonra bir üniversite hastanesine götürdük, orada da bir profesör doktor muayene etti ve tamamen kör olduğunu söyledi" dedi.

"DOKTORLAR GÖZ MUAYENELERİNİ İHMAL ETTİLER"
Mağdur ailelerden Sefer Yaylacı, "Devlet hastanesinde doğum yaptı eşim. Erken doğum oldu. Yer olmadığı için özel hastaneye gönderdiler. Özel hastanede 33 gün boyunca yattı. Daha sonra çocuğumun hiçbir sağlık problemi yok diyerek eve yolladılar. Çocuğumuzun gözünden şüphe edip aynı hastaneye gittik. Baktılar ve 'bu çocuğun gözleri görmüyor' dediler. Doktorlar göz muayenelerini ihmal ettikleri için çocuğumun şuanda iki gözü de görmüyor." diyerek tepki gösterdi.

"O GÜN MÜDAHALE EDİLMİŞ OLSAYDI, YENİDOĞAN ÇETESİ? OLMAMIŞ OLACAKTI"
Avukat Selahattin Par 2013'te ilk davanın açıldığını ve o dönem şirket ismi değişikliğine gittiklerini şu şekilde anlattı: "O gün müdahale edilmiş olsaydı bu SGK'yı soymak için hareket eden hastaneler kapatılmış olsaydı bugün yenidoğan çetesi denilen bir çete olmamış olacaktı.2013 yılında mağdur olan müvekkillerimin adına şu anda yeni açılan soruşturmaya da müdahale talebinde bulunduk. O davanın da takipçisi olacağız." dedi.

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