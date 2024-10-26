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Gümüşhane'de trajikomik olay!

Gümüşhane'nin Köse ilçesinde yaşanan trajikomik olayda, borçları nedeniyle yakınlarına gölete girerek intihar edeceğini ifade eden bir genç, bir süre ortadan kayboldu. Genç isim intihar ettiğine yönelik haberleri görünce köyüne geri dönme kararı aldı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 26 Ekim 2024 08:49, Son Güncelleme : 26 Ekim 2024 08:50
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Gümüşhane'de trajikomik olay!

Trajikomik olay önceki gece saat Gümüşhane'nin Köse ilçesi Akbaba köyünde gerçekleşti. İhlas Haber Ajansı'nda yer alan haberlere göre, borç yükü altında olduğu anlaşılan ve intihar? edeceğini kız arkadaşı ile erkek kardeşine bildiren 25 yaşındaki Mehmet Ali Taral, traktörüyle gece saatlerinde Akbaba köyü göletine geldi. Taral, cep telefonunu traktörün içinde bırakarak gözden kayboldu ve kendisinden bir süre haber alınamayınca yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İKİ GÜN BOYUNCA GÖLETTE ARAMA YAPILDI!
İhbar üzerine bölgeye intikal eden ekipler, intihar etmek istediğini söyleyen Taral'ı aramak için Akbaba köyü göleti ve çevresinde geniş çaplı bir arama çalışması başlattı. Aramalar iki gün boyunca devam etti.

TERMİNALİN KAMERALARINA YAKALANDI!

Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerin yanı sıra iz takip köpekleri de sürece dahil edildi. Gölet çevresindeki çalışmaları genişleten ekipler, Kelkit-Köse karayolu çevresinde yoğunlaştırdıkları aramalarda güvenlik kameralarını inceledi. Son olarak Muhammet Ali Taral'ın Erzincan ilindeki otobüs terminalinde görüldüğü belirlendi.

HABERLERİ GÖRÜNCE KÖYÜNE DÖNDÜ!
Muhammet Ali Taral'ın intihar edeceğini söyleyerek Erzincan iline gittiği ve hayatta olduğunun öğrenilmesi üzerine gölet üzerindeki aramalar sonlandırılırken, haberlerde kendini gören ve ailesini üzmek istemediğini ifade eden genç akşam saatlerinde köyüne geri döndü.

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