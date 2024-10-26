İzmir'de aranan 101 şüpheli yakalandı
İzmir'de geçen hafta yapılan denetimlerde, çeşitli suçlardan aranan 101 şüpheli yakalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Ekim 2024 10:15, Son Güncelleme : 26 Ekim 2024 10:15
Polis ekipleri, 19-25 Ekim tarihlerinde çok sayıda denetim gerçekleştirdi.
Denetimlerde ruhsatsız 18 tabanca ile pompalı tüfek, 9 kurusıkı tabanca, 3 havalı tüfek, 747 gram uyuşturucu madde, 3 bin 189 uyuşturucu hap, 9 çalıntı motosiklet ele geçirildi.
Çeşitli suçlardan aranan 101 şüpheli yakalandı, işlemlerinin ardından adli mercilere gönderildi.
Yoklama kaçağı 482 kişi ile uyuşturucu madde ticaretinden 11, uyuşturucu madde kullanmaktan 232 kişiye işlem yapıldı.