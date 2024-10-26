İzmir'de aranan 101 şüpheli yakalandı

Denetimlerde ruhsatsız 18 tabanca ile pompalı tüfek, 9 kurusıkı tabanca, 3 havalı tüfek, 747 gram uyuşturucu madde, 3 bin 189 uyuşturucu hap, 9 çalıntı motosiklet ele geçirildi.

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