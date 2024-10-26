İlk derste "Dersimiz Cumhuriyete Doğru" isimli film izletilecek

Milli Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Genel Müdürlüğünün 25.10.2024 tarih ve 117923454 sayılı yazılarında aşağıdaki açıklamalarda bulunuldu.

Milli birlik ve beraberlik vurgusu yapılan resmi yazıda, cumhuriyetin 101. yılına girerken Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda, milletin bağımsızlık ve egemenlik mücadelesini yücelten, milli birlik ve beraberliği güçlendiren değerlerin her zamankinden daha güçlü ve daha derin bir bağlılıkla aktarmanın önemine vurgu yapıldı.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin amacının milli ruh ve maneviyata sahip, toplumuna hizmet eden, tarihine saygı gösterip sahip çıkan, bayrağına ve milletine bağlı bireyler yetiştirmek olduğu belirtilen resmi yazıda, "Çok zor şartlarda kazanılan bağımsızlığımızın nişanesi, milletimizin iradesinin tescili, vatanseverliğimizin ilhamı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bu toprakları bize vatan kılan kahramanlarımızın mirası ve emaneti olan Cumhuriyetimizin ilan edildiği 29 Ekim gününü birlik, beraberlik duygusuyla kenetlenerek kutlamak hepimizin ödevidir." ifadelerine yer verildi.

Cumhuriyet Haftasının ilk dersi "Dersimiz Cumhuriyete Doğru" olacak

Genelgeye göre 28 Ekim-1 Kasım haftası "Cumhuriyet Haftası" olarak değerlendirilecek ve bu kapsamda Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm kademelerdeki okul ve kurumlarda 28 Ekim Pazartesi ilk derste öğrencilere "Dersimiz Cumhuriyete Doğru" isimli film izletilecek.

"Dersimiz Cumhuriyete Doğru" filmi, cumhuriyetin kuruluş destanını konu alan ve Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan "Cumhuriyete Doğru" tiyatro oyununun sinematografik versiyonundan oluşuyor.

Bakan Yusuf Tekin'in imzasını taşıyan yazıda ayrıca, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın önemini yansıtacak programlar hazırlanması, bu programlarda şehit yakınlarının ve gazilerin yer almasına özen gösterilmesi, okulların Türk bayrakları ile donatılması istendi.

Buna göre, 28 Ekim-1 Kasım haftasının "Cumhuriyet Haftası" olarak değerlendirilmesi, Bakanlığımıza bağlı tüm kademelerdeki okul/kurumlarda; 28 Ekim 2024 tarihinde ilk ders Bakanlığımız Eğitim Bilişim Ağı'nda (EBA) ana sayfada yer alacak video penceresinden, daha sonra erişilmek istenildiğinde ise EBA Kütüphane > Kültür ve Sanat > Belirli Gün ve Haftalar > Milli Günler ve Bayramlar alanı altında yayınlanacak "Dersimiz Cumhuriyete Doğru" isimli videonun öğrencilere izletilmesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın önemini yansıtacak programlar hazırlanması, şehit yakınlarımızın, gazilerimizin etkinliklerde yer almasına özen gösterilmesi okul/kurumların Türk bayraklarıyla donatılması, kutlamaların öğrenci, öğretmen, eğitim kurumu yöneticisi ve velilerin katılımıyla günün anlamına yakışır ve şehitlerimizi de anacak şekilde yapılması talimatı verildi.

İşte o talimat;

Ahmet KANDEMİR