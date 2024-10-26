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MEB'den '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı' genelgesi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in imzasıyla illere gönderilen genelgeye göre, 28 Ekim-1 Kasım haftası "Cumhuriyet Haftası" olarak değerlendirilecek ve bu kapsamda tüm kademelerdeki okullarda 28 Ekim'deki ilk derste öğrencilere "Dersimiz Cumhuriyete Doğru" filmi izletilecek. Okullar, hafta boyunca 29 Ekim'in önemini yansıtacak programlar hazırlayacak, bu programlarda şehit yakınlarının ve gazilerin yer almasına özen gösterilecek

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Ekim 2024 11:23, Son Güncelleme : 26 Ekim 2024 11:24
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MEB'den '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı' genelgesi

ANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın hafta boyunca kutlanması için tüm okullarda bir dizi etkinlik düzenlenecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in imzasıyla "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı" konulu genelge, 81 ile gönderildi.

Genelgede, milli birlik ve beraberlik vurgusu yapılarak, Cumhuriyet'in 101. yılına girerken Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda, milletin bağımsızlık ve egemenlik mücadelesini yücelten, milli birlik ve beraberliği güçlendiren değerleri her zamankinden daha güçlü ve daha derin bağlılıkla aktarmanın önemine işaret edildi.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin amacının, milli ruh ve maneviyata sahip, toplumuna hizmet eden, tarihine saygı gösterip sahip çıkan, bayrağına ve milletine bağlı bireyler yetiştirmek olduğu belirtilen genelgede, "Çok zor şartlarda kazanılan bağımsızlığımızın nişanesi, milletimizin iradesinin tescili, vatanseverliğimizin ilhamı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bu toprakları bize vatan kılan kahramanlarımızın mirası ve emaneti olan Cumhuriyet'imizin ilan edildiği 29 Ekim gününü, birlik, beraberlik duygusuyla kenetlenerek kutlamak hepimizin ödevidir." ifadelerine yer verildi.

- Cumhuriyet Haftasının ilk dersi: "Dersimiz Cumhuriyete Doğru"

Genelgeye göre, 28 Ekim-1 Kasım haftası "Cumhuriyet Haftası" olarak değerlendirilecek ve bu kapsamda Bakanlığa bağlı tüm kademelerdeki okul ve kurumlarda 28 Ekim'deki ilk derste öğrencilere "Dersimiz Cumhuriyete Doğru" isimli film izletilecek.

"Dersimiz Cumhuriyete Doğru" filmi, Cumhuriyet'in kuruluş destanını konu alan ve Bakanlıkça hazırlanan "Cumhuriyete Doğru" tiyatro oyununun sinematografik versiyonundan oluşuyor.

Ayrıca tüm okullar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın önemini yansıtacak programlar hazırlayacak, bu programlarda şehit yakınlarının ve gazilerin yer almasına özen gösterilecek ve Türk bayraklarıyla donatılacak.

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