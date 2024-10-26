NBA'de Alperen Şengün rüzgarı dinmiyor : double-double yaptı

İkide iki yapan Lakers'ta Anthony Davis 35 sayı, 8 ribaunt, 4 asist, Austin Reaves 26 sayı, 4 ribaunt, 8 asist ve LeBron James 21 sayı, 4 ribaunt, 8 asistle galibiyete katkı sağladı.

NBA'e 10 maçla devam edildi. Rockets'ın Grizzlies'i konuk ettiği mücadelede yaklaşık 32 dakika süre alan Alperen, 16 sayı, 15 ribaunt, 2 asist, 1 top çalmayla sezonun ikinci maçında da "double-double"lık performans sergiledi.

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