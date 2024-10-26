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Erzincan'da iki korkunç kaza: 8 ölü, 1 yaralı

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan Erzincan'da otomobil ile tırın çarpıştığı kazada da 3 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Ekim 2024 11:34, Son Güncelleme : 26 Ekim 2024 11:35
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Erzincan'da iki korkunç kaza: 8 ölü, 1 yaralı

Hanifi A. idaresindeki I7640AT yabancı plakalı otomobil, Erzincan-Refahiye kara yolu Teknecik köyü yakınlarında, Ahmet K.Y. yönetimindeki 46 KY 069 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sürücüler ile otomobillerdeki Selvi A, Hüseyin A. ve Doğukan Ş, olay yerinde hayatını kaybetti.

Otomobillerden biri, çarpışmanın etkisiyle yanarak kullanılamaz hale geldi. Kaza nedeniyle yolun tek şeridi trafiğe kapatıldı.

ERZİNCAN'DA OTOMOBİL İLE TIRIN ÇARPIŞTIĞI KAZADA 3 KİŞİ ÖLDÜ

Öte yandan Erzincan'da otomobil ile tırın çarpıştığı kazada da 3 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Ahmet Subaşı idaresindeki SG AS 3850 yabancı plakalı otomobil ile Güngör Kahraman yönetimindeki 41 ZB 462 plakalı tır, Erzincan-Sivas kara yolunun Sakaltutan Geçidi Cehennem Deresi mevkisinde çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, sağlık ve İl Afet ve Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi.

Kazada, Ahmet Subaşı'nın yanı sıra aynı otomobildeki diğer 2 kişi hayatını kaybetti, İlayda Subaşı da yaralandı.

Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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