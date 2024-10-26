Personel nakillerinde muhasebe yetkilisinin onay yetkisi kaldırıldı

Daha önce Personel Nakil Bildiriminde mutemet, birim amiri, insan kaynakları yetkilisi ve muhasebe yetkilisinin onaylarına ihtiyaç varken 26 Ekim'de yürürlüğe giren düzenlemeye göre muhasebe yetkilisinin onay yetkisi kaldırılmıştır.

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