Personel nakillerinde muhasebe yetkilisinin onay yetkisi kaldırıldı
Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle Personel nakil bildirimlerinde muhasebe yetkilisinin onay yetkisi kaldırıldı
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 26 Ekim 2024 11:48, Son Güncelleme : 26 Ekim 2024 11:54
26 Ekim 2024 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan düzenlemeyle Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinin ekinde yer alan "Personel Nakil Bildirimi"nda değişiklik yapıldı.
Daha önce Personel Nakil Bildiriminde mutemet, birim amiri, insan kaynakları yetkilisi ve muhasebe yetkilisinin onaylarına ihtiyaç varken 26 Ekim'de yürürlüğe giren düzenlemeye göre muhasebe yetkilisinin onay yetkisi kaldırılmıştır.
28 ekim 2024 tarihinden itibaren personel nakil işlemlerinde "Personel Nakil Bildirim" formu doldurulurken muhasebe yetkilisinin imzasına gerek olmaksızın işlemlerin sonuçlandırılması gerekmektedir.
İşte Resmi Gazetede yer alan düzenleme
İşte yönetmelik ekindeki personel nakil bildirimi formu