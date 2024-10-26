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TSYD'ye kayyum

TSYD Başkanı Oğuz Tongsir, uzaklaştırılması ve derneğe kayyum atanmasıyla ilgili konuştu. Tongsir, "Seçimle gelen, seçimle gider. Ben seçimle geldim. Bu görevden alınmam demokratik değildir. Seçimle geldim, seçimle giderim. Bunun adı operasyondur." ifadelerini kullandı.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 26 Ekim 2024 12:38, Son Güncelleme : 26 Ekim 2024 12:40
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TSYD'ye kayyum

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Başkanı Oğuz Tongsir, görevden uzaklaştırılması ve derneğe kayyum atanmasıyla ilgili açıklama yaptı.

Tongsir'in TSYD'nin resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasından öne çıkanlar:

"Görevden alınmamın sebebi Anadolu'dan gelen oy kullanacak arkadaşları kendim seçmem. Böyle bir şey söz konusu olamaz. Senelerdir bu dernekte herkes genel başkan tarafından buraya davet edilir ve hepsi gelir oylarını kullanırlar. Genel kurula katılacak kişileri biz tespit etmeyiz. Şubelerimiz tespit eder ona göre gelirler oylarını kullanırlar. Benim asla böyle bir şey yapmam mümkün değil. Şubedeki arkadaşlarımız böyle bir şeyin yapılmasını asla kabul etmezler. Gazetecilerin oyu satılık değildir. Öyle suçlamalarla karşı karşıyayım, inanamazsınız." dedi.

"HEPSİNİ MAHKEMELERDE GÖRÜŞECEĞİZ"

"Trafik cezalarını bile benim ödenmem isteniyor." diyen Tongsir, "Derneğin araçlarını kullanan arkadaşlar var. Buraya başka arkadaşların yediği cezaları benim ödenmem isteniyor. Rakamın bir önemi yok. Bu yanlış bir şeydir. Burada üstüme geldiğinin en önemli kanıtlarından birisidir. Hepsini mahkemelerde görüşeceğiz. TSYD'de bir gelenek vardır. Biz ziyarete gittiğimiz devlet büyüklerine mutlaka hediye götürürüz, bir anı olsun diye. İçişleri Bakanlığı bana bu hediyelerin karşılığında 'Belge aldınız mı?' diye sordular. Bu hediyeleri verirken bir belge almamız gerekiyormuş. Faturaları, belgeleri var. Denetlemeye gelen kişi, 'Bu hediyelerin karşısında bir imza aldınız mı?' diye soruyor. Gittiğimiz ve ziyaret ettiğimiz devlet büyüklerinden imza ya da belge almamızı istiyorlar. Böyle bir şey mümkün mü?" açıklamasında bulundu.

"SEÇİMLE GELEN, SEÇİMLE GİDER"

Tongsir sözlerini şöyle sürdürdü: "Ben dernek başkanlığından alındım. 699 oyla bu seçime katılmıştık. 499 oy almıştım. Yani yüzde 77. 1000 kişi katılsaydı bu seçime daha fazla oy alırdım. Sayın Cumhurbaşkanımızın bir lafı var. Seçimle gelen, seçimle gider. Ben seçimle geldim. Bu görevden alınmam demokratik değildir. Seçimle geldim, seçimle giderim. Bunun adı operasyondur."

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