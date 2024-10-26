Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'ndaki konuşması kitaplaştırıldı

İletişim Başkanlığı tarafından Türkçe, İngilizce ve Arapça hazırlanan kitapta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Daha adil bir dünya mümkün" şiarıyla hakikatleri dile getirdiği belirtilen konuşması yer alıyor.

Gazze'deki insanlık dramının fotoğraflarla gözler önüne serildiği kitapta, Erdoğan'ın konuşmasında "Filistin halkına yönelik zulüm sürdükçe Orta Doğu'nun kalıcı barış ve istikrara kavuşmasının mümkün olmadığı; acil ve kalıcı ateşkesin sağlanmasının, rehine-mahkum takasının gerçekleştirilmesinin, insani yardımların engelsiz ve kesintisiz olarak Gazze'ye ulaştırılmasının aciliyetini" vurguladığına dikkat çekildi.

Kitapta, BM Genel Kurulu hitabında Erdoğan'ın "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin resmen tanınması, terör örgütleri arasında ayrım yapılamayacağı, Karabağ'ın Azerbaycan toprağı olduğu gerçeği, Sudan'daki çatışmaların sona ermesi için daha fazla çaba sarf edilmesi gerektiği, Türkiye'nin Afrika'yla dayanışma içinde olmayı sürdüreceği, Türk devletleri ile ilişkilerini ve iş birliğini daha da güçlendireceği, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşılması yolunda Türkiye'nin katkıları ve önerileri, İslamofobiyle mücadelede atılması gereken adımları, aile kurumuna yönelik saldırılara ve cinsiyetsizleştirme propagandalarına karşı Türkiye'nin mücadelesindeki kararlılığı" gibi konulardaki görüşleri ayrıntılı olarak yer aldı. (DHA)