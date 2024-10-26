Okan Buruk taburcu edildi: Derbide sahada olacak mı?

Sarı-kırmızılı takımın deneyimli çalıştırıcısı, hastane çıkışında, "Her şey yolunda. İşimizin başındayız. İyiyim" açıklamasını yaptı.

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