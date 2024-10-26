SOLOTÜRK, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için İstanbul semalarında uçacak
Türk Hava Kuvvetleri'nin gösteri ekibi SOLOTÜRK'ün, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında İstanbul semalarında gösteri uçuşu yapacağı bildirildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Ekim 2024 14:30, Son Güncelleme : 26 Ekim 2024 14:31
SOLOTÜRK ilk olarak bugün saat 16.00'da Maltepe Sahil Parkı üzerinde prova uçuşu, sonrasında ise 28 Ekim Pazartesi günü aynı saatte İstanbul semalarında 2 uçakla selamlama uçuşu gerçekleştirecek.
Cumhuriyetin 101'nci yıl dönümü nedeniyle gerçekleştirilecek etkinlikler çerçevesinde görev alan SOLOTÜRK ayrıca, 29 Ekim Salı günü de saat 16.00'da Maltepe Sahil Parkı üzerinde gösteri uçuşu yapacak.