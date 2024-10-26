Kocaeli merkezli dolandırıcılık operasyonunda 35 şüpheli tutuklandı

Öte yandan 3'ü yurt dışında olmak üzere 6 firari şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Polis ekipleri, zanlıların internette oluşturdukları ilanları arayarak alışveriş yapmak isteyenleri, ürün bedeli veya kapora almak suretiyle 4 milyona liraya yakın dolandırdıklarını belirlemiş, 22 Ekim'de Kocaeli, Adana, İstanbul, Osmaniye, Antalya, İzmir, Iğdır, Van, Manisa, Isparta, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Ankara ve Ağrı'da düzenlenen operasyonda 47 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Birimi tarafından siber suçların men ve takibine yönelik çalışmalar kapsamında gözaltına alınan 47 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net