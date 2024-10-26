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28 Ekim okullar tatil mi, yarım gün mü olacak?

28 Ekim yarım gün mü, 29 Ekim resmi tatil mi sorularının yanıtı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte merak edilen konular arasında yer alıyor. Cumhuriyet'in 101. Yılının coşkuyla kutlanacağı 29 Ekim'de her yıl olduğu gibi bu yılda birçok etkinlik düzenlenecek. 28 Ekim'in pazartesi gününe denk gelmesi ve 29 Ekim'in salı günü tatil olmasıyla birlikte öğrenciler hafta sonu ile birlikte toplam 4 gün tatil yapacak. Peki, 28 Ekim tatil mi, okullar yarım gün mü olacak? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil mi? İşte 2024 resmi tatil takvimi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 26 Ekim 2024 16:33, Son Güncelleme : 26 Ekim 2024 16:33
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28 Ekim okullar tatil mi, yarım gün mü olacak?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na kısa bir zaman kala, 28 Ekim ve 29 Ekim ile ilgili tatil araştırmaları başladı. Milyonlarca öğrenci, "28 Ekim tatil mi, yarım gün mü?" Sorularına yanıt aramaya devam ederken, bir yandan da 2024 resmi tatil takvimi merak ediliyor. Peki, 28 Ekim yarım gün mü, tatil mi? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil mi?

28 EKİM TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ?

Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre resmi tatil olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 28 Ekim günü öğleden sonra başlıyor.

Bayram, 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder.

28 Ekim Pazartesi günü öğleden sonra okullar ve kamu kurumları tatil olacak. 28 Ekim 2024 tarihinde mesai yarım gün olarak işlenecek.

29 EKİM RESMİ TATİL Mİ?

Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre; 1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır.

Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder.

Buna göre; 28 Ekim Pazartesi günü yarım gündür ve bankalar, borsalar, PTT ve kargolar bugün yarım gün çalışır. 29 Ekim Salı günü ise Cumhuriyet Bayramı nedeniyle resmi tatildir.

2024 RESMİ TATİL TAKVİMİ

Yılbaşı: 1 Ocak 2024 Pazartesi

Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 9 Nisan 2024 Salı

Ramazan Bayramı 1. Gün: 10 Nisan 2024 Çarşamba

Ramazan Bayramı 2. Gün: 11 Nisan 2024 Perşembe

Ramazan Bayramı 3. Gün: 12 Nisan 2024 Cuma

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Salı

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Çarşamba

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Pazar

Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 15 Haziran 2024 Cumartesi

Kurban Bayramı 1. Gün: 16 Haziran 2024 Pazar

Kurban Bayramı 2. Gün: 17 Haziran 2024 Pazartesi

Kurban Bayramı 3. Gün: 18 Haziran 2024 Salı

Kurban Bayramı 4. Gün: 19 Haziran 2024 Çarşamba

Demokrasi ve Milli Birlik Günü: 15 Temmuz 2024 Pazartesi

Zafer Bayramı: 30 Ağustos 2024 Cuma

Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim 2024 Salı

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